Job-Protokoll : Was macht eigentlich eine Bibliothekarin?

Was macht eigentlich eine Bibliothekarin?

Dortmund Bibliotheken sind Orte, an denen Unmengen von Wissen zugänglich gemacht wird. Damit sich alle zurechtfinden, hilft Bibliothekarin Ute Engelkenmeier - analog wie digital.

Den ganzen Tag über in der Stille der Bibliothek eine ruhige Kugel schieben und die Zeit nutzen, ausgiebig zu schmökern - das ist eines der Vorurteile, mit dem Ute Engelkenmeier aufräumen muss, wenn es um ihren Joballtag geht.

Die Bibliothekarin arbeitet in leitender Position an der Dortmunder Universitätsbibliothek. Im Job-Protokoll erzählt sie, wie ihr Berufsalltag wirklich aussieht.

Der Weg in den Beruf

Ich habe mein Studium für Öffentliches Bibliothekswesen an der Fachhochschule in Köln begonnen. Mit 22 absolvierte ich mein erstes Praktikum und hatte ein Schlüsselerlebnis: Ich durfte in einem Bücherbus mitfahren. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir im Bus auf die Haltestellen zusteuerten, wo Kinder und Jugendliche auf uns warteten, um mit Infos und Lesestoff versorgt zu werden.