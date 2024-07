Job-Protokoll Was macht eigentlich eine Fachkraft für Palliativpflege?

Fakt ist: Ein Aufenthalt auf der Palliativstation ist nicht immer die Endstation im Leben von Schwerstkranken. Unsere Station gleicht einem Bahnhof, an dem die Weichen neu gestellt werden: Geht es nach dem Aufenthalt auf der Palliativstation nach Hause? Ins Pflegeheim? In ein Hospiz? Wir Fachkräfte für Palliativpflege und das multiprofessionelle Team loten gemeinsam mit Patienten und ihren Angehörigen aus, was im Einzelfall die beste Lösung ist.