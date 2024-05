Job-Protokoll Was macht eigentlich eine Facility-Managerin?

Eigentlich hatte ich mich für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen interessiert. Das erschien mir die perfekte Kombination aus den Themenbereichen Wirtschaft und Technik zu sein. Ich wusste aber auch von Anfang an, dass ich während des Studiums mein eigenes Geld verdienen und unabhängig sein will. Also habe ich mich bei verschiedenen Unternehmen für ein duales Studium beworben. Auch bei der Firma SPIE in Berlin.