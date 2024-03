Jetzt mit Vergütung Wege in die Pflege: Studieren oder eine Ausbildung machen?

Zum Studium gehören auch Praxiseinsätze. Am Ende steht ein Bachelor of Science, Bachelor of Arts oder Bachelor of Nursing zusammen mit der Berufszulassung. Das Pflegestudium befähigt also ebenso wie die Berufsausbildung dazu, als Pflegefachkraft zu arbeiten und sogenannte Vorbehaltsaufgaben wahrzunehmen. Das sind Tätigkeiten, die nur diese Berufsgruppe ausführen darf - etwa die „Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs“.