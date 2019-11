Preiskampf der Salons : Welche Zukunft hat das Friseur-Handwerk?

Der Friseur hat eine große Geschichte, in Mitteleuropa kennt man das Handwerk in seiner Vorläuferform seit dem 14. Jahrhundert. Das Wort Friseur - aus dem französischen Begriff friser für "kräuseln" abgeleitet - gelangte wohl um das 17. Jahrhundert nach Deutschland.

Schwarzarbeit, illegale Haarschnitte und ausgesprochene Billigläden machen dem ehrwürdigen Friseurhandwerk im 21. Jahrhundert zu schaffen. Ist es in seiner traditionellen Form zu retten? Ein Problem: Gerade junge Frauen lieben es, zu frisieren, doch die Bezahlung ist nicht hoch. Viele deutsche Friseur-Salons suchen MitarbeiterInnen, die offenkundig aber schwer zu finden sind. Wenn in Deutschland über die Unterwanderung von Mindestlöhnen gesprochen wird, nennt man Friseurinnen mit an erster Stelle. Dahinter steckt nicht gezielte Ausbeutung, sondern der Preiskampf der Salons untereinander. Manche Traditionsunternehmen stehen den ruinösen Wettbewerb kaum noch durch. Die Folge sind so niedrige Stundensätze für die beschäftigten FriseurInnen, dass sie offenkundig der Arbeit nicht gerade hinterherlaufen. Es gibt nämlich deutlich mehr arbeitslose oder arbeitsuchende Angehörige des Berufs als offene Stellen. Das hat die Bundesarbeitsagentur zuletzt im September 2019 publiziert. Die Inhaber der Salons beklagen, dass BewerberInnen viel zu hohe Forderungen stellen würden, daher könne man sie oft nicht einstellen. Sie arbeiten allerdings trotzdem - nämlich schwarz. Damit schaden sie den etablierten Betrieben, die ein Ladengeschäft betreiben, dementsprechend ein Gewerbe angemeldet haben und die nötigen Kosten hierfür (Ladenmiete, Steuern, Sozialabgaben) tragen müssen. Die Verzerrungen in der Branche schaden auch der Ausbildung, in Düsseldorf hat sich schon eine Initiative für Fairness im Friseurberuf gegründet. Es ist nicht nur die schiere, illegale Schwarzarbeit, sondern auch die Meldung vieler Friseure als umsatzsteuerbefreite Kleinstunternehmer, die dementsprechend als legale Billigläden den etablierten Salons eine unfaire Konkurrenz machen. Illegal wiederum - nämlich ohne Gewerbeanmeldung als Friseur - schneiden Barber-Shops die Haare ihrer Kundinnen und Kunden. Immer wieder kontrollieren die Polizei und der Zoll solche Betriebe, doch diese Unsitte ist nicht auszumerzen. Dass diese Betriebe ihren Beschäftigten auch keinen Mindestlohn zahlen, ist ein prekärer, aber gängiger Standard.