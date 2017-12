Wenn das eigene Potenzial im Job stressig wird

„Aus dir kann hier noch richtig was werden.“ So ein Satz kann Berufstätige anspornen - oder stressen. dpa

Aufstrebende Talente und angehende Führungskräfte lassen sich vom eigenen Potenzial oft massiv unter Druck setzen. Darunter leiden Geist und Gesundheit. Und auch die Leistung im Job gerät dadurch in Gefahr, erklärt Jennifer Petriglieri, Professorin an der französischen Business School Insead, in der Zeitschrift „Harvard Business Manager“ (Ausgabe Dezember 2017).

Abhilfe schaffen Kollegen oder Mitarbeiter, sagt die Expertin: Denn gerade Führungskräfte sollen nicht alles alleine machen, sondern gemeinsam mit anderen etwas leisten. Zum Job gehört daher, auch Unterstützung anzunehmen - selbst dann, wenn man sie eigentlich nicht für nötig hält.

Außerdem sollten Berufstätige auf dem Weg nach oben darauf achten, ihre ganze Persönlichkeit in den Job einzubringen - und nicht nur die Qualitäten, die sie in einer Führungsrolle für wichtig halten. Denn auch das ständige Verbiegen und Verstellen bedeutet Stress. Und auch vermeintliche Schwächen und Marotten können eine Stärke sein, wenn man richtig damit umgeht.