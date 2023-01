Einfache Formel : Wie berechnet sich mein Urlaubsanspruch in Teilzeit?

Wie berechnet sich mein Urlaubsanspruch in Teilzeit?

Wer in Teilzeit arbeitet, darf insgesamt keinen kürzeren Urlaub haben, als das bei Vollzeitbeschäftigten eines Betriebs der Fall ist. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Saarbrücken Wer in Teilzeit und nicht an allen Tagen der Woche arbeitet, kommt mit den Urlaubstagen schon mal durcheinander. Eine einfache Formel hilft, den Überblick zu behalten.

Auch wer in Teilzeit arbeitet, hat Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Aber für wie viele Tage im Jahr haben Beschäftigte frei, wenn sie zum Beispiel nur an drei Tagen in der Woche arbeiten?