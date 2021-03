Klingt doch öde? : Wie Berufsnamen die Ausbildungswahl beeinflussen

Je mehr Infos desto besser: Wer mehr über verschiedene Berufe weiß, findet eher das, was am besten passt. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa Themendienst/dpa-tmn

Bremen/Bonn Jugendliche orientieren sich bei der Ausbildungssuche vor allem an gängigen Jobs. Dabei kann auch, was erstmal unbekannt ist oder unattraktiv klingt, geeignet sein. Aber wie findet man diese Berufe?

Aber wie sehr beeinflussen solche Bezeichnungen wirklich die Berufswahl - und ist das überhaupt so schlimm? „Meine Erfahrung aus der Berufsberatungspraxis ist, dass sich die Jugendlichen unter vielen Berufen wenig vorstellen können“, sagt Sarah Müller, Berufsberaterin bei der Bundesagentur für Arbeit in Bremen.

Deshalb gehen viele vor allem danach, was sie aus der Familie kennen, wovon sie schon gehört haben oder was sie sich selbst erklären können. Das reproduziert Muster: „Die Mädchen wollen immer noch sehr gerne in den kaufmännischen Berufen arbeiten“, so Müller. Auch die Ausbildung zur medizinischen oder zahnmedizinische Fachangestellten oder das Berufsfeld Pflege gehören dazu.