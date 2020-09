Was gilt es zu beachten? : Wie man eine wissenschaftliche Arbeit verfasst

Was gilt es zu beachten?

Wer im Studium eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, muss bestimmte Regeln befolgen. Was und in welcher Form berücksichtigt werden muss, ist meist einfach nachzulesen. Doch viele Studierende stoßen immer wieder auf Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Zitate richtig einzubinden.

Bei einer wissenschaftlichen Arbeit wie eine Haus- oder die Bachelorarbeit genügt es nicht, die zu zitierenden Textstellen mit Anführungszeichen zu versehen und in die Arbeit hineinzukopieren. Natürlich gibt es auch für das Einbinden von Zitaten Regeln, die beachtet werden müssen. Wer sich die Arbeit erleichtern und gleichzeitig auf Nummer sicher gehen möchte, der kann den Zitat-Generator verwenden. Dieses kostenlose Tool berücksichtigt die korrekten Zitierregeln.

Der Zitat-Generator ist leicht zu bedienen. Wähle ein Zitat aus und stelle im Generator einen der vier Zitiermodi ein. Spezifiziere deine Quelle: Handelt es sich um ein Kapitel, einen wissenschaftlichen Artikel, ein Buch oder eine Website, die du gern zitieren möchtest? Fülle alle Pflichtfelder aus und im Handumdrehen zeigt dir der Generator das Zitat für deine wissenschaftliche Arbeit in der korrekten Formatierung an. Welche Arten von Zitaten gibt es? Zunächst unterscheidet man zwischen indirekten und direkten Zitaten. Darüber hinaus kann man verschiedene Zitationsstile anwenden:

Typisch für die amerikanische Zitierweisen ist, dass sich die Bezeichnung der Quelle in Klammern hinter dem Zitat befindet und die Details "Name des Autors", "Jahr" sowie "Seite" enthält. Zwischen den einzelnen amerikanischen Zitierweisen bestehen jedoch feine Unterschiede.

Bei der deutschen Zitierweise wird die Quelle in einer Fußnote genannt. Die Zuordnung der Fußnoten geschieht über die kleinen hochgestellten Zahlen nach den Zitaten. In der deutschen Zitierweise werden zusätzlich Details wie der Titel des Werks, der Ort sowie der Name des Verlags erwähnt.