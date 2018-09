später lesen Nervige Kollegen Wie man Querulanten bei der Arbeit stoppen kann FOTO: Kniel Synnatzschke FOTO: Kniel Synnatzschke Teilen

Es gibt Büros berufliche Teams, in denen geht es überwiegend friedlich zu - und in anderen fliegen in schöner Regelmäßigkeit die Fetzen. Zu weit geht es, wenn ein Kollege sich auf Kosten der anderen profiliert oder durchsetzt. Von Verena Wolff, dpa