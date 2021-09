Karrierenetzwerke : Wie reagiere ich auf Recruiting-Anfragen?

Berlin/Nürnberg Wer bei Jobnetzwerken wie Linkedin oder Xing angemeldet ist, kennt sie vielleicht: Recruiting-Anfragen. Aber wie reagiert man richtig, wenn jemand einen für eine neue Position werben möchte?

Egal ob kurz nach dem Abschluss, glücklich im Job oder wechselwillig: Wer ein Profil in einem Online-Job-Netzwerk pflegt, bekommt dort womöglich Anfragen von Recruiting-Fachkräften oder Headhuntern. Nicht immer erschließt sich gleich, wer hinter der Anfrage steckt und für was man geworben werden soll. Wie geht man mit solchen Nachrichten richtig um?

Wer aber Interesse an einem Jobwechsel hat oder eine Position spannend findet, kann von Appen zufolge signalisieren, wann er oder sie Zeit für eine persönliche Kontaktaufnahme per Videoanruf oder Telefonat hat. So können Details zur Vakanz besser ausgetauscht werden.