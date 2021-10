Gespräch mit dem Chef : Wie sage ich, dass ich zu viel zu tun habe?

Berlin Stress bei der Arbeit kann viele Gründe haben. Liegt die Ursache in der Arbeitsbelastung oder einer unklaren Aufgabenstellung, kann ein Gespräch mit dem Vorgesetzten helfen. Aber wie geht man das an?

„Chef, wir brauchen mehr Leute!“ - das sei die von Mitarbeitern bevorzugte Forderung, die jedoch meist auf Ablehnung stoße. Der bessere Weg wäre zu überlegen: Was können die Kollegen im Team dazu beitragen, dass die Belastung geringer wird? Und was liegt auch in der Verantwortung des Chefs? Welche Prozesse lassen sich verschlanken oder stärker automatisieren? Hakt es in den Schnittstellen zu anderen Bereichen? Sind die Anforderungen an eine Aufgabe klar formuliert?