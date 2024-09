Krisenfest als Gründer? Wie Selbstständige sich gegen Arbeitslosigkeit versichern

Eine Arbeitslosenversicherung für Selbstständige ist aber grundsätzlich auch an die Bedingung geknüpft, dass jemand vor Aufnahme der Selbstständigkeit schon versichert gewesen ist. Dafür müssen Selbstständige nachweisen, dass in den 30 Monaten vor Aufnahme der Selbstständigkeit für mindestens 12 Monate ein Versicherungspflichtverhältnis bestand. Relevant sind hier zum Beispiel Zeiten in versicherungspflichtiger Beschäftigung, Ausbildung sowie Wehr- und Zivildienst.