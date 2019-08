Job und Praktikum : Wie viel Berufspraxis brauchen Uni-Absolventen?

Hamburg Viele Studierende hangeln sich während des Studiums von Praktikum zu Praktikum. Andere arbeiten über mehrere Jahre als studentische Aushilfe und fühlen sich, als wären sie längst im Berufsalltag angekommen.

Menge allein ist aber nicht alles. In jedem Fall sei es wichtig, dass ein roter Faden erkennbar ist und die Tätigkeiten nicht wild durcheinander gewürfelt wirken, erläutert Struss. „Passen Sie extrem gut zu einer ausgeschriebenen Stelle, können mitunter schon ein bis zwei Praktika ausreichend sein, um zu punkten.“

Klara Feicht studiert Sonderpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist als pädagogische Mitarbeiterin an einer offenen Ganztagsschule tätig. Für die Lehramtsstudiengänge seien zwar Praktika vorgegeben. „Danach folgen zwei Jahre Referendariat, in der die gesamte Erfahrung gesammelt werden soll.“ Es sei für sie aber sehr wichtig, andere Bereiche des schulischen Kontextes kennenzulernen. „Im Bereich des offenen Ganztages hat man eine völlig andere Beziehung zu den Schülern als eine Lehrkraft“, erläutert sie.