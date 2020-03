Reaktionsschnell : Wie werde ich Chemikant/in?

Ludwigshafen/Wiesbaden Konzentriert und gewissenhaft arbeiten: Chemikanten haben einen anspruchsvollen Arbeitsalltag. Dafür winken gute Berufsaussichten und Gehälter.

Weich gebettet auf elastischem Schaum, der auch noch federleicht ist. So sehen die idealen Laufschuhe aus. Darin steckt viel Chemie - und genau das findet Luca Julien Boukari faszinierend.

„Es gibt so viele Produkte im Alltag, die ohne Chemie gar nicht denkbar wären“, sagt der 23-Jährige. Er zählt neben elastischem Schaum etwa Duftstoffe für Duschgels, Farben, Waschpulver und Pflanzenschutzmittel auf.

Boukari absolviert eine Ausbildung zum Chemikanten bei BASF in Ludwigshafen. „Es ist spannend zu erleben, wie chemische Verbindungen aufeinander reagieren und was bei einer bestimmten Kombination für Ergebnisse herauskommen“, erzählt er.

Chemikanten arbeiten im Team. Sie steuern und überwachen im Schichtbetrieb Maschinen und Anlagen, die chemische Erzeugnisse herstellen, abfüllen und verpacken. „Dabei sorgen Chemikanten dafür, dass alles reibungslos und effizient abläuft“, erklärt Christopher Knieling vom Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) in Wiesbaden.

Bevor Chemikanten die Produktionsanlagen anfahren lassen, reinigen und mischen sie die für ein bestimmtes Produkt benötigten Chemikalien. Sie definieren Stoffportionen und berechnen Zusammensetzungen. „Wer schon in der Schule gut in Mathe und Naturwissenschaften war, bringt eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung mit“, so Knieling.