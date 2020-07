Schlauchwechsel in Minuten : Wie werde ich Fahrradmonteur/in?

Cuxhaven Den Reifen selbst flicken? Bekommt der ein oder andere vielleicht noch hin. Aber was, wenn die Schaltung hakt? Oder die Bremse zwickt? Dann kennen sich Fahrradmonteure bestens aus.

Beim Unternehmen Rad&Tour Cuxhaven ist er schon seit zwei Jahren beschäftigt. Der in Serbien geborene 21-Jährige hatte damals die Chance an einer Berufseingliederungsmaßnahme teilzunehmen, konnte Fachkenntnisse erwerben und zudem seine Deutschkenntnisse verbessern.

Und nun brummt es in der Werkstatt in Cuxhaven. Denn 2020 ist ein außergewöhnliches Fahrradjahr: Während März und April, die eigentlich starken Verkaufsmonate im Fahrradhandel, aufgrund des Lockdowns für den stationären Handel fast komplett ausfielen, boomt das Thema Radfahren seit der Wiedereröffnung der Radläden Ende April.

Morgens um 7 Uhr treffen sie sich bereits, lange bevor das Geschäft um 10 Uhr öffnet. Dann wird festgelegt, welche Räder an diesem Tag repariert oder zusammengebaut werden. „Manche Kunden haben Termine vereinbart, andere kommen spontan“, erzählt Milos Stojanov. Ihm gefällt es, dass er eigenständig arbeiten kann und dass am Ende seiner Reparaturarbeit wieder ein funktionsfähiges und sicheres Rad auf die Straße kommt.

Der 25-Jährige Leiter der Werkstatt hat sich nach seinem Abitur eher aus Zufall für den Beruf entschieden. Nach einem Praktikum im Unternehmen Rad&Tour Cuxhaven war er so überzeugt vom guten Arbeitsklima und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, dass er die dreijährige Ausbildung zum Zweiradmechatroniker absolvierte. Nun will er sich weiterbilden, überlegt noch, ob er den Meister anschließt oder den Betriebswirt.

Der die praktische Ausbildung begleitende Unterricht an der Berufsschule findet blockweise statt. Milos Stojanov muss dann bis nach Seesen in den Harz reisen. In der Berufsschule steht unter anderem die Wartung und Pflege von Fahrrädern auf dem Stundenplan, die Azubis arbeiten auch an Drehbänken und im Rahmenbau.