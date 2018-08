später lesen Ausbildung mit Zukunft Wie werde ich Immobilienkaufmann/frau? FOTO: Franziska Gabbert FOTO: Franziska Gabbert Teilen

Die Begeisterung für das Thema Wohnen ist David Schmidt in die Wiege gelegt worden: Seine Eltern arbeiten in der Immobilienbranche. So war für den Berliner nach seinem Abitur klar, dass er eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann machen will. Von Anke Dankers, dpa