Netzwerke am Laufen halten : Wie werde ich IT-Systemelektroniker/in?

Netzwerke am Laufen halten

München Sie sind Handwerker und Notdienst: IT-Systemelektroniker bauen Technikanlagen auf und sind bei Problemen zur Stelle. In der zunehmend digitalisierten Arbeitswelt kommt kaum eine Branche ohne sie aus.

„Das geht in alle Bereiche der Arbeitswelt hinein“, sagt André John vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). Große Unternehmen und Behörden bilden zum Teil sogar allein für den eigenen Bedarf aus.

Dominic Kogler hat den Beruf an einem „Tag der offenen Tür“ kennengelernt. Den 17-Jährigen interessierte der Mix aus Elektronik und IT. „Ich wollte etwas mit Informatik zu tun haben, aber nicht den ganzen Tag vor dem PC sitzen oder in Serverräumen arbeiten.“