Liebe zum Essen : Wie werde ich Lebensmitteltechniker/in?

So kommt die Gewürzgurke ins Glas: Die angehende Fachkraft für Lebensmitteltechnik Tina Pabst arbeitet bei ihrem Ausbildungsbetrieb Kühne an der Abfüllmaschine. Die geschnittenen Gewürzgurken werden hier in Gläser gefüllt. Foto: Nicolas Armer/dpa-tmn.