Vom Hof ins Regal : Wie werde ich Milchtechnologe/in?

Freiburg/Berlin Bevor Milch in Form von Joghurt, Sahne oder Butter im Supermarkt-Regal landet, wird sie verarbeitet. Das passiert überwiegend maschinell. Geschmackssensibilität brauchen Milchtechnologen trotzdem.

Der 21-Jährige ist im dritten Ausbildungsjahr zum Milchtechnologen beim Molkereiunternehmen Schwarzwaldmilch in Freiburg. Rohmilch wird dort in der Produktion unter anderem zu Frischmilch, Joghurt, Quark, Sahne und Butter veredelt, weiterverarbeitet und abgefüllt.

In der Ausbildung steht im ersten Jahr der Rohstoff Milch im Fokus, seine Eigenschaften sowie die Be- und Verarbeitung. Anschließend geht es um die Weiterverarbeitung. Die Azubis führen dabei zum Beispiel chemische, physikalische und mikrobiologische Untersuchungen durch, werten die Ergebnisse aus und müssen sie beurteilen.

Eine gewisse Geschmackssensibilität bringen sie in den besten Fällen schon mit, ansonsten kann man diese entwickeln. Wie auch das Händchen für die Herstellung von Käse, der als Frisch-, Weich- und Schnittkäse in den Kühlregalen liegt.

Azubi Adrian Kreutz erklärt, dass es in seinem Beruf nicht nur auf Handwerk, Hygiene und ein gutes technisches Verständnis ankommt, sondern auch auf Teamfähigkeit. „Wir arbeiten ja nicht isoliert, sondern in Produktionsketten, also ist Austausch sehr wichtig.“

Sein Arbeitstag beginnt in der Regel mit der Übergabe, wenn die Kolleginnen und Kollegen ihm sagen, was in ihrer Schicht los war und worauf er zu achten hat. In milchverarbeitenden Betrieben ist Schichtbetrieb die Regel, sie arbeiten auch an Wochenenden und Feiertagen.