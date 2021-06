Talente finden und fördern : Wie werde ich Personaler/in?

Wie können sich Mitarbeiter am besten weiterentwickeln? Auch um diese Fragen kümmern sich Personalerinnen und Personaler. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

Berlin Früher oder später führen alle Wege im Berufsleben auch in die Personalabteilung: beim Bewerben, bei der Gehaltsabrechnung oder auch bei einer Kündigung. Wer sind die Menschen, die dort arbeiten?

Der Fachkräftemangel in vielen Branchen hat den Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gemacht. Wer als Arbeitgeber gute Fachkräfte finden, fördern und halten will, braucht eine starke Personalabteilung. Aber wie läuft die Karriere im Personalwesen eigentlich ab?

Meike Hesslings Weg in den Fachbereich Personalmanagement zeichnete sich schon früh ab. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau und lernte dabei auch die Personalentwicklung kennen: sie konzipierte Schulungen, Mitarbeiterevents und -befragungen. Ihr war klar: das ist ihr Steckenpferd und als Personalerin kann sie für die Mitarbeiter da sein.

Nach der Ausbildung studierte sie in Köln Wirtschaftspsychologie, und entschied sich nach dem Bachelor für ein Traineeship bei Sportfive, einen Unternehmen für Sportmarketing. Nun ist sie bald mit ihrem 18-monatigen Traineeship fertig, dann ist sie voll ausgebildete Personalerin und kann alle Aufgabenfelder - von vorbereitender Lohnbuchhaltung bis Personalentwicklung - bearbeiten.

In ihrem Arbeitsalltag kommt immer spontan etwas zu ihrer eigentlichen Planung hinzu, mal braucht jemand ein Arbeitszeugnis oder ein Vertrag muss neu aufgesetzt werden. Daneben kümmert sie sich um Mitarbeiterbefragungen, ausscheidende Mitarbeiter oder koordiniert Termine für Fortbildungen. „Ich bin für unsere Mitarbeiter als Dienstleisterin da. Und am Ende des Tages hat man was anderes geschafft als geplant. Aber man hat etwas geschafft.“