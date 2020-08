Von Pille bis Salbe : Wie werde ich Pharmakant/in?

Gießen Arzneimittel herstellen und auf ihre Qualität prüfen: Das ist der Alltag von Pharmakanten. Der Job vereint handwerkliches Arbeiten mit modernen Technologien. Maske tragen ist hier schon immer Pflicht.

Auf Umsicht und Genauigkeit kommt es an. Mit dieser Einstellung macht sich Paul Boos Tag für Tag an die Arbeit. Der 20-Jährige absolviert eine Ausbildung zum Pharmakanten bei Pascoe Naturmedizin in Gießen.