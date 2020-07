Grundlegende Informationen zur Fragestellung : Wie wirkt sich Kurzarbeit auf die private Krankenversicherung aus?

Die Kurzarbeit wirkt sich nicht auf die Versicherungspflicht von Arbeitnehmern aus, die in der privaten Krankenversicherung (PKV) versichert sind. Bedingung hierfür allerdings ist eine zeitliche Begrenzung der Kurzarbeit. Bei Erfüllung dieser Bedingung dürfen privat Versicherte bei ihrer PKV bleiben. Arbeitgeber haben die Pflicht, die Kranken- und Pflegeversicherungskosten der Arbeitnehmer zu bezuschussen. Ausnahme von der Regelung bildet das Kurzarbeitergeld als eine Transferleistung beim Arbeitsplatzabbau in Unternehmen.

Die Kurzarbeit ist eine Vereinbarung des Arbeitgebers mit seinen Angestellten zur Reduzierung von Arbeitszeit und Lohn. Diese Vereinbarung wird von Unternehmen dann erwogen, wenn ein Arbeitsausfall vorliegt - zum Beispiel dann, wenn eine mangelnde Auftragslage und geringe Verkäufe eintreten, die dazu beitragen, dass Teile der Belegschaft nicht beschäftigt werden können. Angestellte werden in diesem Fall in einem geringeren Umfang beschäftigt und erhalten einen geringeren Lohn. Je nach individueller Lage können Unternehmer zusätzlich bei der Bundesagentur für Arbeit das Kurzarbeitergeld beantragen.

Ob ein Wechsel für Arbeitnehmer in die Private Krankenversicherung lohnend ist und inwiefern er den anderen Personengruppen nahezulegen ist, muss separat erörtert werden. Die PKV gilt als empfehlenswert für Top-Verdiener, aber sie wird mit dem Alter teurer. Ein Wechsel zurück in die GKV ist in den meisten Fällen ausgeschlossen. Speziell deswegen kommt die Frage auf, wie in Zeiten des Kurzarbeitergeldes durch das geringere Einkommen die Auswirkungen auf privat versicherte Arbeitnehmer sind, die unter die Versicherungspflichtgrenze von 62.550 € Bruttojahreseinkommen kommen.