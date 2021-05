Wer hat geöffnet? : Eifelpark, Phantasialand, Europa-Park & Co.: Was aktuell in Deutschlands Freizeitparks gilt

Eifelpark, Phantasialand, Europa-Park & Co.: Was aktuell in Deutschlands Freizeitparks gilt

Service Die Pfingstferien stehen vor der Tür, das Wetter wird (langsam) besser. Zeit für einen coronakonformen Besuch in einem Freizeitpark? Volksfreund.de erklärt, welche Parks geöffnet haben – und was beachtet werden muss.

Europa-Park Rust

Aktuell ist der Europa-Park in Rust geschlossen. Wie Europa-Park-Chef Roland Mack der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erklärte, wird sich das jedoch bald ändern. Demnach wird der Park am 21. Mai seine Pforten wieder für Gäste öffnen – obwohl der Stufenplan für Corona-Öffnungen 2021 in Baden-Württemberg Freizeitparks erst für den dritten Öffnungsschritt – der noch nicht erreicht wurde – vorsieht. Der Grund dafür, dass der Park dennoch öffnen wird, ist die Teilnahme an einem Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg. Dank dieses Projektes werden zunächst 3000 Besucher im Park erlaubt sein, später dann 10 000. Die letztere Zahl entspricht etwa einem Viertel der normalen Kapazität. Im Ticketshop des Europa-Parks können bereits Tickets ab dem 22. Mai erworben werden.