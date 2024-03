Umfrageergebnisse zum Frauentag Sind die Fortschritte bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Gefahr?

Am 8. März ist wie jedes Jahr Weltfrauentag. Zu diesem Anlass haben Ipsos und das Global Institute for Women’s Leadership am King’s College London in einer weltweiten Umfrage die Geschlechterverhältnisse und Geschlechterinklusion hinterfragt. In Deutschland wurde die Studie unter 1000 Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 durchgeführt.