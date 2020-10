Gelbgold und gesund : 11 Rapsöle sind zu empfehlen

Frankfurt/Main Rapsöl ist ein Allrounder in der Küche. Viele Produkte sind laut „Öko-Test“ qualitativ hochwertig. Beim Kauf müssen Verbraucher nur entscheiden, ob das Öl auch nach Raps schmecken darf.

Für Rapsöl in der Küche sprechen gute Gründe: Seine Zusammensetzung an Fetten gilt als besonders gesund, es ist preisgünstig und vielfältig einsetzbar. Von 23 getesteten Ölen sind 11 „sehr gut“ oder „gut“, heißt es in der Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 11/2020).