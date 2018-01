später lesen Gut zu wissen Abends lieber keinen Salat essen: Mythos oder Wahrheit? FOTO: Kai Remmers FOTO: Kai Remmers Teilen

Salat ist gut, aber am Abend sollte man ihn lieber nicht essen. Angeblich gärt er über Nacht im Magen und verursacht Verdauungsbeschwerden, heißt es oft. In Wahrheit verdaut der Körper Salat am Abend genauso wie tagsüber. dpa