Kalorienarme Ernährung : Abnehmcoach empfiehlt Saft von Sellerie und Rote Bete

Grüner Smoothie: Wer auf seine Figur achtet, sollte häufiger Gemüse statt Obst in den Mixer schmeißen - Stangensellerie zum Beispiel. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Viersen- Orangensaft schmeckt den meisten, Selleriesaft weniger. Geht es jedoch ums Abnehmen, hat der Gemüsesaft klare Vorteile. Nur über den gewöhnungsbedürftigen Geschmack müsste man halt hinwegsehen.

Ciplajevs stellt klar: „Das bedeutet nicht, dass man das Obst in keinem Fall zu sich nehmen sollte.“ Doch gerade bei Fruchtsaft gilt: nur in Maßen verzehren. Sonst könne man unbewusst sehr viele Kalorien zu sich nehmen und gegebenenfalls an Gewicht sogar zulegen.