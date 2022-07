Wein-Lexikon : Junge Sorte unter den deutschen Weinen: Was den Acolon-Rotwein auszeichnet

Acolon ist eine Rebsorte, die in Deutschland aus einer Kreuzung entstanden ist. Sie ist noch nicht lange als neue Sorte anerkannt, wird von Weinfreunden aber schon für ihre Qualitäten geschätzt.

Was ist Acolon für ein Wein?

Wie schmeckt Acolon?

Woher kommt der Name Acolon?

Wie entstanden die Acolon-Weine?

Was bringt die Kreuzung zweier Rebsorten?

Ist Acolon trocken oder lieblich?

Welcher Acolon ist der beste?

Wie wird Acolon getrunken?

Was isst man zu Acolon?

Wo wird Acolon angebaut?

Aktuell wird die Rebsorte, die beim Endverbraucher immer beliebter wird, auf 444 Hektar Rebfläche in Deutschland angebaut und ist vorwiegend in Württemberg, aber auch in der Pfalz, in Rheinhessen und in Franken zu finden. Acolon wird zum Anbau empfohlen in traditionell guten Schwarzriesling- und Spätburgunderlagen. Die Sorte ist frühreifend, das heißt, die Ernte kann fast zeitgleich mit dem ebenfalls frühreifenden Gutedel erfolgen, und erreicht hohe Mostgewichte, so die Experten. Bemerkenswert ist demnach, dass der Rebstock kräftig und aufrecht steht. Die Acolon-Rebe treibt später aus als der Lemberger, wird aber früher reif und ist sehr robust und wenig anfällig für Krankheiten. In sonnigen Lagen wächst sie besonders gut. In Belgien wurde die Rebsorte Acolon für Weine der Herkunftsbezeichnung Côtes de Sambre et Meuse im Jahre 2005 zugelassen.