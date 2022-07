Anpassung : Änderungen bei Berechnungen für Nährwert-Logo Nutri-Score

Berlin Von „A“ auf dunkelgrünem Feld bis zum roten „E“: Der Nutri-Score soll als Hilfe zum Kauf gesünderer Produkte animieren. Jetzt wird er an aktuelle Ernährungsempfehlungen angepasst.

Zucker, Fett und Salz und mehr

Der Name des in Frankreich entwickelten Kennzeichnungssystems bedeutet so viel wie „Nährwert-Punktzahl“. Es bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Elemente wie Ballaststoffe, Eiweiß oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Für die Mengen pro 100 Gramm werden jeweils Punkte vergeben. Heraus kommt ein einziger Gesamtwert, der in einer fünfstufigen Skala abgebildet wird: von „A“ auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes „C“ bis zum roten „E“ für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird hervorgehoben.