Schimmelpilzbelastung : Aldi-Pistazienkerne zurückgerufen

Schwarzenbek Vorsicht: Die bei Aldi verkauften Pistazien der Marken Trader Joe's und Farmer könnten mit Schimmelpilz belastet sein. Der Hersteller hat eine Lebensmittelwarnung ausgesprochen. Kunden erhalten bei Rückgabe ihr Geld zurück.

Die Kerne seien in der Aldi-Nord-Filiale in Lehrte (Sievershausen/Niedersachsen) sowie in den Aldi-Süd-Filialen Adelsdorf, Ebersberg (beide Bayern), Dormagen, Rheinberg (beide Nordrhein-Westfalen), Kirchheim a.d. Weinstraße sowie Langenfeld (beide Rheinland-Pfalz) verkauft worden, teilte die Carl Wilhelm Clasen GmbH am Montag in Schwarzenbek mit.