Genuss : Wie alkoholfreier Wein hergestellt wird und was das für seinen Geschmack bedeutet

Trier Er verspricht Genuss ohne berauschende Wirkung. Wir erklären, wie man aus einem fertigen Wein überhaupt den Alkohol herausbekommt und warum das Ergebnis nicht jeden überzeugen wird.

Wie viel Alkohol im alkoholfreien Wein drin sein darf

Rot, Weiß, Rosé, Cuvée: Im Prinzip gibt es alles

Im Prinzip kann jeder bekannte Wein auch zu einer alkoholfreien Variante werden. Heute findet man sowohl beim Rotwein als auch beim Weißwein einige Auswahl. Auch einen Roséwein kann man ohne große Schwierigkeiten finden. Er muss auch nicht immer von nur einer Rebsorte stammen, sondern kann ein Cuvée sein - also eine Mischung verschiedener Sorten. Die Produktpalette ist somit vergleichbar mit dem gewohnten alkoholischen Wein, wenn auch wesentlich kleiner. Wenn man es ganz einfach betrachtet, kann sich jeder Wein in einen alkoholfreien Wein verwandeln.

Alkoholfreier Wein: Herstellung beginnt wie beim „normalen“ Produkt

Die gesamte Herstellung folgt einem festen Ablauf. Bei der Weinlese werden die Trauben zunächst vom Weinberg geholt. Beim anschließenden Keltern wird der Saft aus den Trauben geholt. Ganz platt gesagt, kommt also die Ernte in die Saftpresse. Es folgt der Prozess der Gärung. Dafür werden Hefebakterien, die mit dem Zucker im Traubensaft reagieren, zugegeben. Daraus entsteht der Alkohol. Schließlich wird der Wein noch geklärt und stabilisiert, wie es bei Winzern heißt. Dann muss er noch etwas reifen und kann schließlich abgefüllt werden.

Vakuumdestillation entzieht den Alkohol - und zunächst auch einige Aromen

Ganz so einfach, wie es klingt, ist es dann in der Praxis natürlich nicht. Obwohl der Wein bei der Vakuumdestillation möglichst schonend behandelt wird, verdunstet auch immer etwas vom Aroma. Inzwischen wurden Verfahren entwickelt, um die Aromastoffe wieder in den Wein zurückzuführen. Man kann sich vorstellen, dass es dabei um einen komplexen Prozess geht. Am Ende soll der Geschmack so wenig wie irgendwie möglich unter dem Herstellungsprozess leiden. Mit dem Entzug des Alkohols geht auch ein Verlust an Süße einher. Alkoholfreie Weine werden deshalb oft nachgesüßt.