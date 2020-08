Von alpin bis maritim : Aromenvielfalt im Gin-Glas

Die Vielfalt der Aromen, die es unter den Gin-Sorten gibt, macht das Wacholdergetränk so beliebt, weiß Thomas Weinberger von der Destillerie Lantenhammer. Von der Himbeernote bis zum Zirbenzapfenaroma ist für jeden Geschmack etwas dabei. Foto: Steven Kohl/Lantenhammer Destillerie/dpa-tmn

Hausham/Stuttgart Die wenigsten genießen Gin pur, lange kam er als Gin&Tonic ins Glas. Doch das Image des Wacholderschnapses hat sich gewandelt. Dank Gurke im Glas und bunter Sorten fasziniert er als Teamplayer.

Aus dem Gin-Glas duftet es für eine Teilnehmerin leicht nach Kiefer. „Die Mischung aus Heublumen und mentholhaltigen Wacholderbeeren erinnert an den Nadelbaum“, erklärt Thomas Weinberger von der Destillerie Lantenhammer im bayerischen Hausham beim Online-Tasting.

Statt beim Workshop auf die Voralpen schauen zu können, sitzt in Corona-Zeiten jeder zuhause vor seinem Rechner. Davor steht eine Batterie von Gläsern, Probeflaschen, verschiedene Tonics, Eiswürfel sowie Zitrone, Gurke und Kräuter für den Cocktail.

Der Gin-Experte Thomas Weinberger erscheint formatfüllend auf dem Monitor. Er führt 150 Minuten lang kenntnisreich und unterhaltsam durch die Welt des Gins. „Das Image des Wacholdergetränks hat sich rapide gewandelt“, erzählt er. Fast jeden Tag kommen neue Sorten auf den Markt. Die Renaissance erklärt der Fachmann damit, dass Gin leicht zu mixen ist. „Trends entstehen an der Bar“, betont er. Die Wende hätte vor allem ein Gin-Cocktail mit Gurke im Glas gebracht, jeder wollte an der Bar so ein Getränk haben.