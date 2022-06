Sommer-Mix : Avocado macht aus einer Margarita eine Guacamolita

In die Guacamolita kommen Tequila, frischer Koriander, Zuckersirup, Tabasco, Limettensaft - und Avocado. Der Salzrand am Glasrand verstärkt den Geschmack. Foto: Josephine Schmidt/MARCO /dpa-tmn

Berlin Im Zusammenspiel mit Limette kann gekühlte Avocado erfrischend sein - aber auch in einem Cocktail. Klingt verrückt? Doch die Frucht verleiht dem Drink eine extra Portion Fülle, ohne schwer zu machen.

Avocado als Guacamoledip oder Streifen davon in einer Bowle kennt man ja. Auch als Zutat in einem Smoothie kommt die Frucht manchmal vor - aber in einem Cocktail? „Das funktioniert hervorragend, die Fette und Öle der Avocado machen ihn vollmundiger und geben eine samtige Textur“, sagt Dustin Franke, Betreiber der Berliner Bars „Bademeister“ und „Stück“.