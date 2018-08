später lesen Richtig lagern Bei frischen Kräutern immer die Stiele abschneiden FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Twittern

Teilen



Frische Kräuter machen in vielen Gerichten optisch und geschmacklich viel her - sie verderben allerdings auch schnell. Wer Basilikum, Petersilie oder Schnittlauch nicht sofort verarbeiten kann, sollte daher ihre Stielenden in jedem Fall abschneiden. dpa