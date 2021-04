Zu sauer? : Beim Rhabarber auf die Farbe achten

Rhabarber ist reich an Fruchtsäuren. Damit das Gemüse nicht zu sauer schmeckt, sollten Schale und Fruchtfleisch am besten eine rote Farbe haben. Foto: Henning Kaiser/dpa/dpa-tmn

Bonn Richtig zubereitet schmeckt Rhabarber in Saftschorlen oder auch im Kuchen. Damit es aber nicht zu sauer wird, sind Farbe und auch Zeitpunkt wichtig.

Zur Frühlingszeit liegen die rötlich-grünen Stangen wieder am Gemüsestand. Rhabarber ist reich an Vitamin C und Kalium und schmeckt eingekocht als Kompott oder gebacken als Kuchenbelag. Wer es aber nicht allzu sauer mag, sollte auf die Farbe achten, rät das Bundeszentrum für Ernährung.