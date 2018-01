später lesen Fettgebackenes Berliner und Scherben: Traditionelles Gebäck zu Karneval FOTO: Florian Schuh FOTO: Florian Schuh Teilen

Erst in heißem Fett gebacken, dann in Zucker gewälzt und am besten lauwarm verzehrt: Berliner, Mutzenmandeln, Scherben und Co sind ein echter Genuss - und an den Karnevalstagen für jeden traditionsbewussten Narren ein kulinarisches Muss. Von Sabine Meuter, dpa