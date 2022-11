Tiere : Bienenseuche: Darum sollte man leere Honiggläser ausspülen

München Ist es Quatsch, Honiggläser erst auszuwaschen, bevor man sie im Glascontainer entsorgt? Leider nein. Aber nicht, weil die süßen Reste Ungeziefer oder Tiere anziehen, sondern wegen einer Bienenseuche.

Diese Erreger seien zwar für Menschen ungefährlich, doch die hoch ansteckende Bienenseuche töte die Bienenlarven und gefährdet so ein gesamtes Volk. Gerade in Zeiten, in denen in der Natur nicht viel Nahrung für Bienen zur Verfügung stellt, besteht die Gefahr, dass die Tiere sich Honigreste aus Gläsern im Altglascontainer besorgen. Das kann tödlich für ein Bienenvolk sein, weist Sabine Hülsmann von der Verbraucherzentrale hin.