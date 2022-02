Nachfrage bleibt groß : Bio-Lebensmittel weiter im Trend

Berlin Bioprodukte stehen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern weiter hoch im Kurs - auch wenn der Umsatz im Fachhandel im vergangenen Jahr etwas zurückging. Die Branche kritisiert, dass die Preise im konventionellen Handel nicht die Folgekosten widerspiegeln.

Umsatzzuwächse während des Lockdowns

„Die Entwicklung in 2021 bestätigt: Wenn die Außer-Haus-Verpflegung nur eingeschränkt möglich ist, wird zu Hause gekocht. Dabei setzen sich die Menschen intensiver mit ihrer Ernährung auseinander“, teilte BNN-Geschäftsführerin Kathrin Jäckel mit.

Mehr Anreiz für Konsum nachhaltiger Produkte

Der BNN fordert, die Mehrwertsteuer für Bio-Produkte zu streichen. So würde ein Anreiz für den Konsum nachhaltiger Produkte geschaffen. Außerdem fordert der BNN die Einführung einer Pestizid-Abgabe. Dadurch würden die Verursacher von Umweltschäden an den Kosten für die Schäden am Ökosystem beteiligt, hieß es.