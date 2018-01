später lesen Ernährung Dicke EU: Briten sind Europameister bei der Fettleibigkeit FOTO: pixabay.com FOTO: pixabay.com Teilen

Die Zahl der stark übergewichtigen Menschen in den Industrienationen nimmt immer weiter zu. So viele Dicke wie heute gab es noch nie! In der EU belegen laut einer aktuellen Studie die Briten den ersten Platz im Adipositas-Ranking.