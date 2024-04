Sommervariante Brotsalat mit Tomaten, Pfirsichen und roten Zwiebeln

Er arbeitet als Lehrer an einem Heilbronner Gymnasium. Doch dann kam er auch als Hobbykoch in TV-Shows groß raus. Inzwischen gibt es sogar ein Kochbuch von Tobias Henrichs. In „The school of Taste Veggie“ (Becker Joest Volk Verlag) stellt er einen erfrischenden Brotsalat mit Tomaten, Pfirsichen und roten Zwiebeln vor. Und so wird er gemacht: