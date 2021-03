Echte Alternative : Buchweizen soll Platz im Brotregal bekommen

Stuttgart Buchweizen schmeckt zwar wie ein Getreide, ist aber keines. Stuttgarter Forscher sehen in dem Gewächs eine echte Alternative für Brot, Pfannkuchen oder im Salat. Allerdings ist das Image Pseudogetreides verstaubt. Das wollen sie ändern.

Es könnte allerdings sein, dass es mit dem Nachschub bisweilen nicht ganz hinhaut. Denn nach wie vor ist Buchweizen das Stiefkind der deutschen Landwirte. In kleineren Mengen wird er derzeit eigentlich nur noch in der Lüneburger Heide, in Westfalen, am Niederrhein, in der Eifel, im Hunsrück, in Oberfranken und in einigen Alpentälern angebaut. Die Erträge schwanken stark, Kälte mag der Buchweizen gar nicht und ein bisschen umständlich im Gebrauch ist er auch, denn nach der Ernte muss er erst aus seiner Schale befreit werden. Außerdem kann Buchweizen eigentlich nur kombiniert mit Getreidearten genutzt werden. Nicht mit „anderen Getreidearten“, wohlgemerkt, denn Buchweizen selbst ist so wie Amarant und Quinoa auch nur ein sogenanntes Pseudogetreide.