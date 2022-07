Wein-Lexikon : Welche Qualitäten den Cabernet Sauvignon zu einem der ganz großen Weine gemacht haben

Was unterscheidet den Cabernet Sauvignon von den vielen anderen Weinen? Und was gilt es, für den Genuss beim Trinken zu beachten? Wir verraten es.

Was ist Cabernet Sauvignon für ein Wein?

Ist ein Cabernet Sauvignon trocken?

Welcher Cabernet Sauvignon ist der beste?

Die besten Cabernet Sauvignon kommen aus dem Bordeaux in Frankreich, sind aber in der Regel nicht reinsortig, sondern Verschnitte mit den Rebsorten Cabernet Franc und Merlot. Bei diesem Verschnitt behält Cabernet Sauvignon trotzdem durchweg seinen eigenen Charakter. Aber auch in Deutschland – zum Beispiel in der Pfalz – wachsen gute Cabernet Sauvignons. Einfache Weine reifen im Stahltank, gehobene Qualitäten werden im kleinen Holzfass ausgebaut, was dann den Duft von Zedernholz, Nelken oder Vanille hervorruft.

Was macht einen guten Cabernet Sauvignon aus?

Ist Cabernet ein Rotwein?

Was isst man zu Cabernet Sauvignon?

Wie sollte man einen Cabernet Sauvignon trinken?

Wo wird Cabernet Sauvignon angebaut?

Cabernet Sauvignon ist heute auf der ganzen Welt zuhause – die Rebsorte ist beliebt in Frankreich, in der Toskana in Italien, Chile, Kalifornien, Südafrika und Australien, aber auch in Brasilien, Mexiko, Peru oder Argentinien. In Neuseeland spielt Cabernet Sauvignon seit langem eine quantitativ wichtige Rolle, der Rotwein wird in Amerika im Napa Valley angebaut. Ursprünglich kommt die Rebsorte aus Frankreich, genauer aus dem Bordelais, wo sie als Kreuzung aus der roten Cabernet Franc und der weißen Sauvignon Blanc hervorging. Diese weltweit wichtigste Rotweinsorte gedeiht am besten in einem gemäßigten und milden Klima mit möglichst wenigen Temperaturschwankungen. In Deutschland wird sie bisher nur auf 471 Hektar vorwiegend in der Pfalz und in Rheinhessen angebaut. In geringen Mengen gibt es die Rebsorte außerdem in Baden und an der Nahe.