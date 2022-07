Wein-Lexikon : Der Chablis ist ein Chardonnay, der auf besonderem Boden wächst

Jeder Chablis ist ein Chardonnay, aber es gibt gute Gründe, ihn als eigene Sorte zu betrachten. Denn in seiner Heimat, dem nördlichen Burgund, wächst er unter besonderen Voraussetzungen.

Wie schmeckt Chablis?

Auf den ersten Schluck schmeckt man bei einem Chablis grünen Apfel und Zitrusnoten, aber auch direkt eine stählerne Note. Sie ist das besondere Merkmal eines Chablis und entsteht nicht im Keller, sondern direkt im Boden. In der Erde im nördlichen Burgund finden sich neben Kalkstein und Ton prähistorische Austernschalen. Dieser Muschelkalk prägt den Chablis-Wein. Um diese Note zu erhalten, bauen die meisten Winzer ihren Chablis nur im Edelstahltank aus, um Frische und Säure zu erhalten. Wird ein Chablis in Holz ausgebaut, bekommt er mehr Cremigkeit und Schmelz. Chablis-Weine sind grün-golden, haben immer eine animierende Säure, manchmal auch ein Blütenaroma.

Ist Chablis trocken oder lieblich?

Ist Chablis ein guter Wein?

Wie wird Chablis getrunken?

Einen Chablis kann man sehr gut in einem Chardonnay-Glas servieren, er sollte wie alle Weißweine gut gekühlt sein. Die Chablis aus den einfachen Lagen sollten jung getrunken werden. Je wertiger der Chablis ist, desto länger kann er gelagert werden. So wird empfohlen, einen Chablis Grand Cru erst nach zehn bis zwölf Jahren zu öffnen, bei einigen entfaltet sich der Geschmack sogar erst nach 15 Jahren.

Was isst man zu Chablis?

Warum ist Chablis teuer?

Chablis ist immer schon etwas hochpreisig, weil er in einer einzigartigen Region wächst, die eben ganz besondere Weine hervorbringt. Dieses Alleinstellungsmerkmal lassen sich viele Winzer bezahlen. Gleichwohl entwickelt sich aktuell beim Verbraucher eine kritische Haltung gegenüber unklar formulierten Preisforderungen, und er sucht immer mehr Alternativen zu überteuertem Wein – zum Beispiel aus Frankreich in deutschen Landen.

Ist Chablis Chardonnay?

Chablis heißt das Anbaugebiet in Burgund in Frankreich, in dem ausschließlich Weine der Chardonnay-Traube angebaut werden. Darum ist Chablis die Region, Chardonnay der Wein. Er entwickelt in diesem Anbaugebiet einen ganz besonderen Charakter, der vor allem durch den Muschelkalk im Boden geprägt ist, aber auch durch den Ausbau vornehmlich im Stahltank. Der Wein, der dort erzeugt wird, wird unter dem Namen Chablis vermarktet.