Wein-Lexikon : Chardonnay: Der Wein, der geliebt und gehasst wird

Der Chardonnay wird in aller Welt angebaut, ist aber bei manchen Weintrinkern sehr unbeliebt. Foto: Getty Images/iStockphoto/LUNAMARINA

Warum ist der Chardonnay unter Weinliebhabern umstrittener als andere viel verkaufte Weine? Wir beantworten diese und andere Fragen rund um den trockenen Weißen.

Die einen lieben ihn, die anderen lehnen ihn strikt ab: Der Chardonnay spaltet schon seit jeher die Weinwelt. Den einen ist er zu schmelzig und zu schwer, die anderen haben ihn abgestempelt als nicht trinkbaren Massenwein. Dabei steht Chardonnay für einen klaren, trockenen Weißwein, der auf vielen Böden und unter verschiedenen Klimabedingungen gut wächst.

Wie schmeckt ein Chardonnay?

Den einen einzigen Chardonnay gibt es nicht: Mal ist er betont fruchtig, dann wieder cremig und mit leichtem Schmelz – vor allem wenn der Wein im Holzfass gereift ist – bis opulent und würzig. Seine Aromen erinnern an die Unreife grüner Äpfel. Chardonnay kann aber auch eine buttrig-würzige Note mit leichten Vanille-Aromen haben – auch hier macht sich der Ausbau im Barrique bemerkbar. „Chardonnay gehört zu den Rebsorten, deren Weine durch Gärung und/oder Ausbau im Barrique noch gewinnen“, heißt es im großen Wein-Brockhaus-Lexikon.

Ist ein Chardonnay trocken oder lieblich?

Ein Chardonnay ist in der Regel trocken und nicht süß, es gibt weltweit keinen lieblich ausgebauten Chardonnay. Aber: Der Chardonnay hat eine „gefühlte Süße“ durch den Ausbau im Holz und seinen relativ hohen Alkoholgehalt, erklärt Wein-Experte Klaus Wählen aus Düsseldorf. Der gefällig-fruchtige Geschmack komme hier eben nicht vom Restzucker, sondern von den anderen Komponenten.

Ist Chardonnay ein guter Wein?

In der Regel ist Chardonnay ein guter Wein. Chardonnay ist eine der beliebtesten Rebsorten der Welt, die teuersten und besten Weißweine der Welt sind Chardonnays aus dem Burgund, wachsen bei Puligny-Montrachet, Mersault oder Corton-Charlemagne. Dort werden dann oft Höchstpreise erzielt. Chardonnay erhält meistens von den Experten Bestbewertungen. Letztendlich aber zählt immer der eigene Geschmack – darum kann man nur ausprobieren, ob einem der Chardonnay schmeckt. Zum Beispiel kann man einen Chardonnay aus dem Stahltank gegen einen aus dem Holzfass verkosten und wird sofort einen großen Unterschied feststellen. Man sollte nur bedenken, dass Chardonnay-Weine mit rund 13, manchmal sogar 14 Volumenprozent Alkohol keine leichten Weine sind.

Ist Chardonnay Weißburgunder?

Nein, ein Chardonnay ist ein Chardonnay, ein Weißburgunder ist ein Weißburgunder. Da es sich bei Chardonnay um eine Rebsorte handelt, und beim Weißburgunder ebenfalls, aber um eine andere, kann ein Chardonnay kein Weißburgunder sein.

Chardonnay oder Riesling?

Es ist schwer, jemandem entweder einen Chardonnay oder besser einen Riesling zu empfehlen. Beides sind komplett unterschiedliche Weine und sind nicht zu vergleichen. Hier der schmelzige Chardonnay, dort der frische, säurebetonte Riesling. Wie in allen anderen Fällen entscheidet der persönliche Geschmack. Einfach verkosten, links den Chardonnay, rechts den Riesling – und man kommt schnell zu seinem Favoriten. Oder wählt an dem einen Abend den Chardonnay als Essensbegleiter, in der nächsten Woche den Riesling. Die Wein-Welt hat für jeden Geschmack etwas parat.

Was isst man zu Chardonnay?

Zu leichten Chardonnays isst man leichte Gerichte wie Salate oder gemischte Vorspeisen, zu kräftigen Chardonnays eben kräftige Gerichte wie gebratenes Geflügel oder gebratene Fische, gerne mit kräftigen Saucen. Christina Fischer, Sommelière aus Köln und Autorin vieler Bücher, die die perfekte Kombination von Wein und Speisen behandeln, hat eine ganz bestimmte Essens-Empfehlung zu einem Chardonnay: Maispoularde mit Zitronen-Ingwer-Nudel und Koriandersauce. „Dieses Gericht benötigt einen komplexen Wein mit entsprechendem Charakter, um sich nicht im Strudel der sahnigen Sauce und den würzigen Aromen zu verlieren“, sagt sie. Das zweite Gericht, zu dem ein Chardonnay passt, sind ihrer Meinung nach Maultaschen mit frischen Kräutern und Steinpilzen in Rahmsauce.

Wie trinkt man Chardonnay?

Am besten kühlt man Chardonnay, bevor man ihn serviert, schön im Kühlschrank runter. Er erwärmt sich im Glas am Tisch relativ schnell und sollte während des Essens auch weiter gekühlt werden. Serviert wird er in einem normalen Weißweinglas. Chardonnay muss nicht karaffiert oder dekantiert werden.

Wo wird Chardonnay angebaut?

Beim Chardonnay handelt es fsich um eine Weltsorte, denn er wird mittlerweile überall in der Welt angebaut. Ursprünglich kommt er aber aus dem Burgund. Von dort trat er seinen Siegeszug in den 1980er-Jahren an. Zunächst eroberte er Kalifornien, später Australien und die anderen Länder der Neuen Welt. Der Vorteil der Chardonnay-Rebe: Sie kann sich sehr gut an unterschiedliche Böden und klimatische Bedingungen anpassen, heißt es im Wein-Brockhaus. „Chardonnay findet sich im relativ kühlen Chablis-Gebiet im Norden Frankreichs genauso wie im heißen australischen Riverland“, bestätigt Sommelière Christina Fischer. Natürlich wird Chardonnay auch in Deutschland angebaut – zum Beispiel in Baden, aber auch in Rheinhessen. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass sich die Rebsorte auch hier heimisch fühlt. Ebenso wie in Österreich oder Südafrika – auch von dort kommen tolle Chardonnays. In den vergangenen Jahren hat sich der Chardonnay zudem zu einem guten Partner für eine Cuvée mit Weißburgunder entwickelt: Hier passen die Leichtigkeit des Weißburgunders und der dezente Schmelz des Chardonnays perfekt zusammen und ergeben einen feinen Trink-Genuss.

Welche Historie hat die Rebsorte Chardonnay?