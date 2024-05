Milde Kohlsorte Chinakohl: Was Gutes drinsteckt und wie er lecker schmeckt

Und nicht nur das: In der Kohlsorte stecken einige B-Vitamine und Vitamin C, Folsäure, Kalium und Kalzium. Damit wertvolle Inhaltsstoffe wie diese nicht verloren gehen, sollte man die Kohlblätter nur wenige Minuten lang garen. Oder sie gleich roh essen, denn die Blätter eignen sich - in feine Streifen geschnitten - gut als Basis für Salate.