Zauberhafte Überraschung Da geht ein Herz auf: Gefüllte Feigen im Yufkateig

Ob als Hauptspeise oder Dessert, geschichtet als Auflauf, in einer Quiche oder in Sirup getränkt - Yufkateig ist ein Allrounder. Mittlerweile gibt's ihn auch in größeren Supermärkten zu kaufen, die größte Auswahl an Formen und Anzahl findet man aber in türkischen Supermärkten. Da hole ich ihn immer gleich auf Vorrat, denn im Kühlschrank gelagert ist er eine Weile haltbar.