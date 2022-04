Von Marmelade bis Fisch-Curry : Das Kochbuch zum Thronjubiläum der Queen

London Durch die Einflüsse vieler Nationen hat sich Englands Küche deutlich gewandelt. Zum Thronjubiläum der Queen soll nun eine Sammlung mit 70 Gerichten erscheinen, die für diese Vielfalt stehen.

Auch in der Sammlung mit 70 Gerichten („ The Platinum Jubilee Cookbook - Recipes and stories from Her Majesty's representatives around the world“) spiegelt sich die Internationalität wider: So haben britische Botschaften und Vertretungen aus aller Welt ihre Rezepte beigesteuert - von spanischer Marmelade aus der Botschaft in Madrid bis hin zu grünem Fish-Curry aus der Vertretung in Islamabad.