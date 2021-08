Beliebt und gesund : Das steckt in Tafeltrauben

München/Bonn Tafeltrauben haben gerade Saison. Sie punkten mit ihren Inhaltsstoffen und dem saftig-süßen Geschmack. Da greift man doch gerne zu! Nur warum müffeln die Finger danach manchmal so?

Also gründlich waschen und ran ans Naschen. Ein süßer Geschmack breitet sich im Mund aus. Doch warum riechen die Hände manchmal so unangenehm? Das liegt dann am Schwefel, der auf den Trauben liegt und so ihre Haltbarkeit verbessert. Zum Glück schmeckt man den nicht.