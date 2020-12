Bitter nach dem Rutsch : Den Kater einfach wegschlemmen

München Schon am Vortag an den Brummschädel danach denken? Wer zu denen gehört, die fühlen müssen statt zu hören, braucht trotzdem Tricks. Und die heißen Bitterstoffe, Gemüse, salzige Suppen oder Hefegebäck.

Weihnachtsschinken, Rehkeule, Gänsebraten: An den Festtagen wird in Deutschland meist deftig aufgetischt - und oft auch dem Alkohol reichlich zugesprochen. Und zum Jahreswechsel knallen dann wieder die Sektkorken.

So taucht am Neujahrstag ächzend bei manchem der Wunsch auf, den Kater irgendwie wegzuschlemmen. Auf Knopfdruck funktioniert das zwar nicht. Allerdings kann man vorbeugen - und Mahlzeiten einplanen, die über wohltuende Eigenschaften verfügen.

In der besten aller Welten wären alle vernünftig und würden Maß halten - bei Speisen und Getränken. „Wenn man mal über die Stränge schlägt, trägt man schlicht und einfach die Konsequenzen“, sagt Clarissa Döttinger, Inhaberin der Satyam School Of Ayurveda in München. „Und wenn geschlemmt wird, ist man sich dessen bewusst, dass das einen Preis hat“, erklärt die Ayurveda-Expertin.